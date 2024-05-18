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Polisin GBT kontrolünde silahlar patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Polisin GBT kontrolünde silahlar patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Arnavutköy'de polis ekipleri metruk bir binanın etrafında kontrol yaptığı sırada araç içinde bulunan 2 şahıs silah çekti. Silahı fark eden polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıkarken çatışmada şüphelilerden 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

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