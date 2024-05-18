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İstanbul Bağcılar’da sokak ortasında aile arasında silahlı ve sopalı kavga kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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İstanbul Bağcılar’da sokak ortasında aile arasında silahlı ve sopalı kavga kamerada

Bağcılar’da aralarında daha önce husumet bulunan aile bireyleri sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışmanın silahlı ve sopalı kavgaya dönüştüğü o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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