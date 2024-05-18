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Diyarbakır’da motokuryeleri hedef alan çeteye operasyonu: 6 gözaltı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Diyarbakır’da motokuryeleri hedef alan çeteye operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır'da motokuryelerin motosikletini hedef alan çeteye düzenlenen "rölanti" operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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