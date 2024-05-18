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Kilis'te çuval yüklü kamyonetlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Kilis’te çuval yüklü kamyonetlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kilis’te kasası aşırı yüklü kamyonetlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Kamyonetler, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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