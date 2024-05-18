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Burdur'da park ederken el freni çekilmeyen otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Burdur’da park ederken el freni çekilmeyen otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü

Burdur’un Bucak ilçesinde sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kayarak 5 metre yükseklikten düşüp iki duvar arasına sıkıştı.

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