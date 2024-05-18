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Karabük'te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Karabük’te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı

Karabük'te aynı yönde seyir halinde olan otomobil ile motosikletin çarpıştığı yaralamalı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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