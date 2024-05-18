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Cip ile çarpışan ticari aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Cip ile çarpışan ticari aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı

Pendik’te seyir halinde olan bir cip ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki beton bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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