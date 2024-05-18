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Bursa'da gençlerin sosyal medyadaki tartışması sokakta kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Bursa’da gençlerin sosyal medyadaki tartışması sokakta kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Y.G. (16) ile arkadaşı S.E.'nin (17) sosyal medyada tartıştıkları H.K.'yı (14) sokakta darbettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Y.G. ve S.E.’nin zemine düşen H.K.'nın başını tekmelediği ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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