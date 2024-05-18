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Eyüpsultan’da asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açtı: Dehşet anları kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Eyüpsultan’da asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açtı: Dehşet anları kamerada

Eyüpsultan’da asker eğlencesi yapmak için bir araya gelen grup, eğlencenin dozunu kaçırdı. Uzun namlulu silahla havaya ateş açan kişinin dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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