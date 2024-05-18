Dayak yedi garsonluğu bırakıp pompacı oldu! Ama bela peşini bırakmadı

Bursa'da, geçen yıl eylül ayında, garson olarak çalıştığı restoranda, yemeği geç getirdiği gerekçesiyle tartıştığı müşteriler tarafından dövülen Murat Tepe (24), olayın etkisinden kurtulamayınca işinden ayrılıp benzin istasyonunda, pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı. Tepe, önceki gece mesai sonrası evine giderken kendisinden para isteyen Kubilay Nergiz (26) tarafından 7 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Tepe hastanede tedaviye alınırken, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık suçlarından birçok kaydı bulunan Nergiz gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, perşembe gecesi, Gemlik ilçesine bağlı Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. Benzin istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Murat Tepe, iş çıkışı evine giderken, Kubilay Nergiz tarafından önü kesildi. Tepe, 'Neden dik yürüyorsun' dedikten sonra kendisinden 'para isteyen' Nergiz ile önce tartıştı sonra kavga etti. Yaşanan arbede sırasında belindeki bıçağı çıkaran Kubilay Nergiz, Tepe'yi bacak ve göğüs bölgelerinden bıçakladı. 7 bıçak darbesiyle yaralanan Tepe, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bilinci kapalı olan Tepe'yi ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralı Tepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.