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Denizli'de husumetlisini atölyede bıçakla ağır yaraladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Denizli’de husumetlisini atölyede bıçakla ağır yaraladı

Denizli’de bir şahıs, kız meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi çalıştığı tekstil atölyesinde bıçakla ağır yaraladı.

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