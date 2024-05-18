Antalya’daki bu sahillere adım atmanın cezası 387 bin TL!

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara, saat 20.00'den sabah 08.00'e kadar giriş yasaklandı. Ateş ve mangal yakmak, çadır kurmak, araçla girişin de yasak olduğu bu kumsalları geceleri deniz kaplumbağaları, gündüz insanlar kullanabilecek. Eylül sonuna kadar sürecek yasakları ihlal edenlere uygulanacak idari para cezası ise 387 bin 141 TL.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesindeki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki yuvalama dönemi başladı. Her yıl nisan sonu veya mayıs ayında başlayan süreç, erişkin kaplumbağaların kumsallara çıkıp yumurta bırakması, temmuz ortasından itibaren de yuvalardan yavruların çıkışı ve denize ulaşması şeklinde eylül ayı sonuna kadar devam ediyor.