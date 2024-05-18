Gündüz vakti kaçırıldı! Tanınmaz hale gelinceye kadar dövüldü! İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay

Üsküdar'da 3 kişi tarafından kaçırılarak dövülen, para ve kredi kartları gasbedilen 56 yaşındaki emekli M.A., polis tarafından yaklaşık 4 saat içinde kurtarıldı. M.A. hastaneye kaldırılırken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette verdikleri ifadelerinde M.A.'nın Ankara'da bir kız arkadaşlarına şantaj yaptığını bunun hesabını sormak için olayı gerçekleştirdiklerini iddia ettiler. Olay anı ve yakalandıkları anlar cep telefonuyla görüntülenen şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Üsküdar, Küplüce Mahallesi'nde önceki akşam saat 19.25 sıralarında vatandaşlar polise ihbarda bulunarak bir kişinin kaçırılarak zorla otomobile bindirildiğini söyledi. Kaçırma anının bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındığı belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerin kullandıkları otomobille mağdurun aracının önünü kestiği ve adamı döverek zorla kendi araçlarına bindirdiği anlar yer alıyor.