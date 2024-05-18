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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otoparklara zam

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otoparklara zam

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otoparkların ücretlerine zam yapıldı. Ücretlere yapılan zamların 10 lira ile 35 lira arasında değiştiği aktarıldı.

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