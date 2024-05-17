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Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişi hudut birliklerince yakalandı.

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