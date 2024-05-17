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Trakya'da uyuşturucu operasyonları: 19 gözaltı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Trakya’da uyuşturucu operasyonları: 19 gözaltı

Son dakika haberine göre Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

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