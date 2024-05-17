17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Hatay'da başıboş köpek dehşeti! Evine gitmek isterken hastanelik oldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 17.05.2024
ABONE OL
Hatay’da başıboş köpek dehşeti! Evine gitmek isterken hastanelik oldu

Sokak köpeği saldırılarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iş yerinden eve dönen 16 yaşındaki çocuk başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Dehşet anlarında iki bacağından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Dörtyol ilçesi Yeşil Mahalle Yüzüncü Yıl Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında işten çıkıp eve giden B.S., yolda yürüdüğü sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. B.S., iki bacağından yaralandı.

YARALANAN ÇOCUĞA AŞI YAPILDI

Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtarılan B.S., yakınları tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.S., yaralanan backalrına yapılan müdahalelerin ardından aşılanarak taburcu edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA