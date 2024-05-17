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Van'da şimşekler geceyi aydınlattı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Van’da şimşekler geceyi aydınlattı

Van'da dün gece yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Kentte zaman zaman dolu yağışı da etkili olurken şimşeklerin görüntüsü kameraya yansıdı.

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