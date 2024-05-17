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Trakya'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Trakya’da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 40 düzensiz göçmen yakalandı. İki sürücü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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