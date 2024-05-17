Çorum’da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Eşi ve baldızını öldürüp intihar etti

Olay, Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Orhan isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül ve baldızı Meryem Karakoçak'ı silahla vurarak öldürdü.