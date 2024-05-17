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Çorum'da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Eşi ve baldızını öldürüp intihar etti

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Çorum’da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Eşi ve baldızını öldürüp intihar etti

Çorum’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Olay, Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Orhan isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül ve baldızı Meryem Karakoçak'ı silahla vurarak öldürdü.

Olayın ardından aynı silahla intihar eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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