17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Savaş gemisi TCG Zıpkın ziyarete açıldı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
ABONE OL
Savaş gemisi TCG Zıpkın ziyarete açıldı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde savaş gemisi TCG Zıpkın vatandaşların ziyaretine açıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA