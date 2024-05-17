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Ağrı'da eş zamanlı dev uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Ağrı’da eş zamanlı dev uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

Ağrı'da, 16 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve 45 bin 800 lira para ele geçirildi.

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