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SETA Genel Koordinatörlüğüne Doç. Dr. Nebi Miş getirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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SETA Genel Koordinatörlüğüne Doç. Dr. Nebi Miş getirildi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörlüğü görevine, Doç. Dr. Nebi Miş getirildi.

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