Zeytinburnu’nda ’pes’ dedirten olay! Pompalı tüfekle rastgele ateş etti | O anları sosyal medyada paylaştı





Art arda tetiğe basan şüpheli yanında bulunan bir kişiye bu anları kaydettirdikten sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Şikayet üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda Hüseyin B.'yi kısa sürede yakaladı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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