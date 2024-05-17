18 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Eskişehir'de kazada can pazarı! 2 tır ile belediye otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
ABONE OL
Eskişehir’de kazada can pazarı! 2 tır ile belediye otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Eskişehir'de iki tır ile Büyükşehir Belediyesine ait otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör