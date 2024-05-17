İstanbul'da ters yön kazası! 2 otomobilde yangın çıktı 2 kişi yaralandı
Sancaktepe'de trafikte ters yönde ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen taksi ile çarpışınca ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan kazada iki araçta da yangın çıktı ve alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 04.15 sularında Şile Yolu Paşaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte ters yönde ilerleyen 16 AKY 328 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 TBK 91 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonucu taksideki 2 yolcu yararlanırken araçlar bir anda alev almaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesi ile iki araç da alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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