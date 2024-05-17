İstanbul’da ters yön kazası! 2 otomobilde yangın çıktı 2 kişi yaralandı

Olay, saat 04.15 sularında Şile Yolu Paşaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte ters yönde ilerleyen 16 AKY 328 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 TBK 91 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu taksideki 2 yolcu yararlanırken araçlar bir anda alev almaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesi ile iki araç da alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.