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İzmir'de 4 gün eylem ve gösteri yasak

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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İzmir’de 4 gün eylem ve gösteri yasak

Kobani Davası olarak da bilinen "6-8 Ekim Terör Olaylı Davası"nın sonuçlanmasının ardından İzmir Valiliği tarafından yapılan duyuruda, kentte 19 Mayıs'a kadar kentte toplantı, yürüyüş gibi eylemlerin yasaklandığı bildirildi.

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