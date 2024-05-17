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İzmir'de kanlı gece! Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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İzmir’de kanlı gece! Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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