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Önce yağmur sonra güneş! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı | İşte 5 günlük hava durumu raporu

Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Önce yağmur sonra güneş! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı | İşte 5 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji yeni hava durumu yeni tahmin raporunu yayımladı. Buna göre sağanak yağışın ardından batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönecek. İşte 5 günlük hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı.

MGM HAFTALIK TAHMİN RAPORU

Haftalık Hava Tahmini (17 - 23 Mayıs 2024) Hava sıcaklıklarının; batı kesimlerden başlayarak artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güneybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Bursa hariç) Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı, yurdun güneybatı kesimlerinde ise toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR ERİMESİ UYARISI: Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının, gece saatlerinden sonra doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 16°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz bölge genelinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Şırnak hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile öğle ve akşam saatlerinde Güney Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

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