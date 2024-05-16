Önce yağmur sonra güneş! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı | İşte 5 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Bursa hariç) Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı, yurdun güneybatı kesimlerinde ise toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.