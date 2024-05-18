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Ormanlık alanda korkutan yangın!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Ormanlık alanda korkutan yangın!

Şanlıurfa’da ormanlık alanda çıkan yangına vatandaşlar ve ekipler müdahale ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangının devam ettiği öğrenildi.

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