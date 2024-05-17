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AK Partili vekil uçakta kalbi duran yolcuya müdahale etti

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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AK Partili vekil uçakta kalbi duran yolcuya müdahale etti

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran yolcuya müdahale ederek hayata döndürdü.

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