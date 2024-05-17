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Sultangazi'de depo yangını! Alevlerin sardığı 2 iş yerini kullanılamaz halde

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Sultangazi’de depo yangını! Alevlerin sardığı 2 iş yerini kullanılamaz halde

Sultangazi'de tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yan tarafındaki ayakkabı imalathanesine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve bitişikteki 2 katlı ayakkabı imalathanesine sıçradı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin çalışması sonucu aralarında kahve ve lokantanın bulunduğu 2 iş yerini saran yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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