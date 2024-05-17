Sultangazi’de depo yangını! Alevlerin sardığı 2 iş yerini kullanılamaz halde

Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve bitişikteki 2 katlı ayakkabı imalathanesine sıçradı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.