Vatandaşı 178 bin TL dolandıran sahte banka görevlisi tutuklandı

Öte yandan dolandırıcılık olayı ile ilgili devam eden çalışmalarda M.T. isimli şahsın O.D. isimli şahsı yönlendirdiği, olayda kullanılan banka hesabını temin ettiği ve parayı teslim aldığı tespit edildi. Yönlendirici pozisyonunda bulunan M.T., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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