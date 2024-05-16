Vatandaşı 178 bin TL dolandıran sahte banka görevlisi tutuklandı
Isparta’da bir vatandaşa kendisini banka görevlisi olarak tanıtan ve 178 bin TL dolandırıcılık yapan şahıs kimliğinin tespitinin ardından yakalandı. Dolandırıcı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta'da A.A.Ü. isimli vatandaş, kendisini telefon ile arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarındaki 178 bin TL parasını başka banka hesaplarına transfer etti.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ YAKALANDI
Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş şikayette bulundu. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şahsın İstanbul'da banka şubesinden parayı çektiği, 19 Nisan günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle kurulan koordine sonrası parayı çeken O.D. isimli şüphelinin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıs, ekipler tarafından yakalanıp çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan dolandırıcılık olayı ile ilgili devam eden çalışmalarda M.T. isimli şahsın O.D. isimli şahsı yönlendirdiği, olayda kullanılan banka hesabını temin ettiği ve parayı teslim aldığı tespit edildi. Yönlendirici pozisyonunda bulunan M.T., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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