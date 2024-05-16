Buzdolabınızdaki o kötü kokuya son! Sorunun çözümü aslında çok kolay: Adım adım kokudan kurtulmanın yolu

Buzdolabınızdan gelen o iğrenç koku sizi de çileden mi çıkarıyor? Normalde temiz bir mutfakta bile buzdolabı kokusu her şeyi mahvedebilir. Peki bu kokunun kaynağı ne olabilir ve nasıl kurtulabiliriz? İşte merak edilen kokudan kurtulmanın yolu…