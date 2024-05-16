16 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de Cipin yayalara çarptığı feci kaza kamerada; 4 yaralı

Denizli'de Cipin yayalara çarptığı feci kaza kamerada; 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
ABONE OL
Denizli’de Cipin yayalara çarptığı feci kaza kamerada; 4 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cip, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Cesuroğlu'na ardından da kaldırımda servis bekleyen Afganistan uyruklu 3 kişiye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 yaya yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA