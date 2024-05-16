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Tarsus'ta kontrolden çıkan araç yan yattı: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Tarsus’ta kontrolden çıkan araç yan yattı: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan aracın yan yattığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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