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İstanbul Esenyurt'ta 2 motorcu sokak ortasında rastgele ateş açtı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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İstanbul Esenyurt’ta 2 motorcu sokak ortasında rastgele ateş açtı

Esenyurt'ta gece saatlerinde 2 motorcu tarafından sokak ortasında evlere ve arabalara ateş açıldı. Olayı gören vatandaşlar büyük paniğe kapıldı.

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