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Bolu Dağı'nda dinlenme tesisinde korkutan yangın!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Bolu Dağı’nda dinlenme tesisinde korkutan yangın!

Son dakika haberine göre İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer alan ahşap yapılı bir dinlenme tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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