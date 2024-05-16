Görev başında kalp krizinden şehit olan polis memuru, Nazilli'de toprağa verildi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Yozgat'ta görev esnasında ekip otosunda kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Hüseyin Baburşah (53), memleketi Nazilli'de toprağa verildi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesinde görevli Polis Memuru Hüseyin Baburşah, dün gece görevi başındayken ekip otosunda aniden kalp krizi geçirdi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Baburşah, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Baburşah'ın cenazesi, bugün memleketi Nazilli'ye getirildi.
Merkez Koca Camii'nde düzenlenen cenaze törenine yakınları, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Nazilli ilçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İl Emniyet Müdür yardımcıları, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürü ve Yozgat'taki mesai arkadaşları katıldı.
Baburşah'ın eşi İlknur Baburşah, eşinin tabutuna sarılarak, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım. Birlikte hayallerimiz vardı. Bizleri çok zamansız bırakıp gittin. İçim yanıyor. Hepimizin içi yanıyor. Bizleri çok üzdün" diye gözyaşı döktü. Buburşah'ın cenazesi, törenin ardından Eğriboyun Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
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