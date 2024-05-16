Görev başında kalp krizinden şehit olan polis memuru, Nazilli’de toprağa verildi





Baburşah'ın eşi İlknur Baburşah, eşinin tabutuna sarılarak, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım. Birlikte hayallerimiz vardı. Bizleri çok zamansız bırakıp gittin. İçim yanıyor. Hepimizin içi yanıyor. Bizleri çok üzdün" diye gözyaşı döktü. Buburşah'ın cenazesi, törenin ardından Eğriboyun Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.



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