Metroda içi altın dolu çanta buldu! 1 milyon TL'ye yakın...
Ankara’da yaşayan Nusret Güler çalıştığı iş yerine gitmek için bindiği metroda içi altın dolu bir çanta bulduğunu iddia ederek polis ekiplerine teslim etti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşen olayda, iş yerine gitmek için metroya binen Nusret Güler iddiaya göre metronun Mesa durağında bir çanta buluyor.
Birkaç durak sonra metrodan inen Güler çantayı açtığında içerisinde piyasa değeri 1 milyon TL'ye yakın, 61 adet Cumhuriyet altını olduğunu görüyor.
Bulduğu altınlarla beraber eve gelen Güler, daha sonra ailesi ile birlikte karakola gidip altınları polis ekiplerine teslim etti.
EVE GÖTÜRDÜ
Nusret Güler'in annesi Nuray Güler, "Oğlum sabah işe giderken metroda bir çanta buluyor. Mesa metro durağında buluyor çantayı. İstanbul Yolu metro durağında iniyor metrodan, indiğinde çantayı açıyor ve içerisinde altın olduğunu görüyor. Metroda bulunan güvenlik görevlilerine vermiyor çantayı güvenemiyor onlara. Çantayı aldı eve getirdi." dedi.
"PANİKLEDİK"
Güler, "Eve getirince panikledik. Dedik ki bunu karakola verelim. Sonrasında eşimi bekledik. Eşim de gelince konuştuk ve karakola teslim etme kararı aldık. Şu anda çantayı teslim ettik. Çantanın sahibini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Emniyet ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
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