Metroda içi altın dolu çanta buldu! 1 milyon TL’ye yakın...

Birkaç durak sonra metrodan inen Güler çantayı açtığında içerisinde piyasa değeri 1 milyon TL'ye yakın, 61 adet Cumhuriyet altını olduğunu görüyor.

Bulduğu altınlarla beraber eve gelen Güler, daha sonra ailesi ile birlikte karakola gidip altınları polis ekiplerine teslim etti.