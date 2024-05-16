Bursa'da ormanlık alanda piknik yapmak yasaklandı
Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunda alınan karar gereği, orman alanlarında ateşli veya ateşsiz piknik yapılması 16 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yasaklandı.
Bursa'da 2024 yılı orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak olan kurum ve kuruluşların temsilcileri, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde bir araya geldi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda, 23 maddeden oluşan karar açıklandı. Bursa Valisi Demirtaş, "Sıcaklıkların artmasıyla kuruyan ot ve ağaçlar, orman yangınları açısından etkili olan birçok faktörü beraberinde getirecektir. Yaz aylarında Bursa'da meydana gelebilecek yangınlarla mücadelenin ortak çalışmalar ile kısa sürede ve felakete dönüşmeden sonuç alınacağına inanıyorum. Bu sebeple güvenlik güçleri, orman müdürlükleri ve yerel yönetimler tarafından alınacak tedbirlerin, yapılan planlamaların ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaların koordineli bir biçimde yürütülmesi önemli" diye konuştu.
Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ise, orman yangınları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Şimşek, Bursa ilinin orman yangınları açısından hassas alanlara sahip olduğunu ve Bölge Müdürlüğü olarak sezon öncesi hazırlıkların yapılarak tamamlandığını belirtti.
Alınan 23 maddelik karar 16 Mayıs 2024 tarihi itibariyle geçerli olurken, bazı maddeler şu şekilde sıralandı;
"Ormanlara 4 kilometre ve ormana yakın olan mahallelerde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman yangınlarına ilk müdahale ekipleri, 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında önceden planlanan noktalarda hazır bekletilecek. Orman alanlar içerisinde ateşli veya ateşsiz her türlü piknik yapılması yasaklanırken, orman parkları, piknik ve mesire alanları, gerçek ve tüzel işletmelerdeki kır lokantalarında ise, gerekli izinlerin ardından piknik yapılmasına izin verilecek. Saat 21.00'den sonra hiçbir şekilde piknik yapılmasına izin verilmeyecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücretin 1 2 3 değil tam 4 katını kazanıyorlar! Yeşil elmas Türkiye’de gelir kapısı oldu
- Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...
- Herkes nehir kenarını görebiliyor! Yalnızca %5 dahi olanlar saklı bebeği bulabilir
- EFT havale FAST yapan herkesi ilgilendiriyor! IBAN işlemlerinde yeni dönem: Artık daha basit
- Bu bilgileri başka yerde bulamazsınız! Hangi çiçek hangi burcu temsil ediyor?
- 1995 1999 2005 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu geldi! Kadın-erkek prim, gün hesabı...
- Ek ders ücretleri zamlandı mı, ne kadar zam gelecek? 2024 Öğretmenlere ek gösterge artışı ne oldu?
- Emekliye 3.000+10.250 TL’lik kallavi ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına şahane takvim çıktı: 25 26 28 29 30 31 Mayıs’a kadar…
- Fenerbahçe 2024 başkanlık seçimi hangi tarihte, ne zaman gerçekleşecek? Fenerbahçe başkan adayları kimler oldu?
- Osmanlı'dan tarihi zafer! Ordu kolunu dahi kıpırdatmadan bir anda...
- GS FB derbi bileti bilgileri 2024 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç bileti satışa çıktı mı?
- Beşiktaş’ın kasası doldu taşacak! Rekor kırıp gidiyor: Güle güle…