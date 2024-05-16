Bursa’da ormanlık alanda piknik yapmak yasaklandı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda, 23 maddeden oluşan karar açıklandı. Bursa Valisi Demirtaş, "Sıcaklıkların artmasıyla kuruyan ot ve ağaçlar, orman yangınları açısından etkili olan birçok faktörü beraberinde getirecektir. Yaz aylarında Bursa'da meydana gelebilecek yangınlarla mücadelenin ortak çalışmalar ile kısa sürede ve felakete dönüşmeden sonuç alınacağına inanıyorum. Bu sebeple güvenlik güçleri, orman müdürlükleri ve yerel yönetimler tarafından alınacak tedbirlerin, yapılan planlamaların ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaların koordineli bir biçimde yürütülmesi önemli" diye konuştu.