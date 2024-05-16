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İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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İzmir’de 56 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesinde 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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