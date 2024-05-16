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Aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli’de çevreyolunda yolun karşısına geçmek istediği esnada aracın çarptığı yaşlı adam, yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

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