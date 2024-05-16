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'Gürültü yapmayın' diye uyardığı için vurulmuş, o anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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’Gürültü yapmayın’ diye uyardığı için vurulmuş, o anlar kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin tabanca ile vurulup ağır yaralandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Talihsiz adamın gürültü yapan gençleri uyardığı için tabanca ile vurulduğu öğrenildi.

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