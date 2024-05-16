72 yaşındaki kadının memleket sevgisi! Yurdunu terk etmiyor

"EN GÜZEL YERİM BENİM MEMLEKETİMDİR"

Almanya'dan davet geldiğini ama gitmek istemediğinin ifade eden depremzede Koçak, "Ben 72 yaşındayım, hiçbir şeye gücüm yetmez oldu. Benim yerim kendi yuvamdır. Türkiye benim için daha kıymetlidir. Almanya'dan bana davetiye geldi ama yine de gitmedim. Ben Türkiye'mi terk edemem. En güzel yerim benim memleketimdir. Ben devletimi ve milletimi seven biriyim. Onun için ben buralardan ayrılamam. Benim cep telefonumdan Almanya'dan aradılar ve gel burada yaşama hakkın var dediler. Gidemem, milletimi terk edemem. Ben devletimi çok seviyorum. Ben mahallemi ve her şeyi seviyorum. Hiçbir yer istemiyorum. Ben evimi, mahallemi ve komşumu bırakmak istemiyorum. Hiçbir yeri bırakıp gidemem. Gidecek gücüm de yoktur ama gücüm olsa da gitmem" ifadelerini kullandı.

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