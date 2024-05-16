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Batman'da yangın tüpünden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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Batman’da yangın tüpünden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Batman’da durdurulan bir otomobilde dedektör köpekle yapılan aramada bagajda bulunan yangın tüpü içerisine zulalanmış 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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