Park halindeki uçaktan yere çakıldı! O anlar saniye saniye görüntüledi

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, düşen personelin arkasının dönük olduğu merdivenin çekildiğinin farkında olmadığı görüldü.

Uçağın, TransNusa Havayolları'na ait bir Airbus A320 olduğu ve yere çakılan personelinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.