Park halindeki uçaktan yere çakıldı! O anlar saniye saniye görüntüledi
Endonezya’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda park halindeki uçaktan merdivenlerin çekilmesi ile yer ekibinde görevli bir kişi, uçağın kapısından düşerek metrelerce yükseklikten yere çakıldı. İşte o görüntüler...
Endonezya'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda dikkatsizlik az daha bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyordu.
Yer ekibinin park halindeki uçağa sabitlenen merdiveni çekmesi sonucu yer ekibinde görevli bir kişi uçağın kapısından düşerek metrelerce yükseklikten yere çakıldı.
Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, düşen personelin arkasının dönük olduğu merdivenin çekildiğinin farkında olmadığı görüldü.
Uçağın, TransNusa Havayolları'na ait bir Airbus A320 olduğu ve yere çakılan personelinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
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