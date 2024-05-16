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Görenler şaşırıyor: Martı ile esnafın tebessüm ettiren dostluğu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Görenler şaşırıyor: Martı ile esnafın tebessüm ettiren dostluğu

Kocaeli'de tekel bayisine gelen martı, kendisini balıkla besleyen işletme sahibinin yanından bir yıldır ayrılmıyor. Her gün dükkanın önündeki elektrik direğinde esnafı bekleyen martı, görenlerin ilgisini çekiyor.

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