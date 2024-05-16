Gaziantep’te tır köprüden uçtu! 2 ölü

Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonrası tır içerisinde sıkışan sürücü Mustafa Akgül ile yanındaki yakını Aykut Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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