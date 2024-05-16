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Antalya Havalimanı'nda feci olay! 42 personel zehirlendi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Antalya Havalimanı’nda feci olay! 42 personel zehirlendi

Son dakika haberi... Antalya Havalimanı'nda görevli 4 polis ve 38 özel güvenlik görevlisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

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